Gică Popescu exclude o viitoare candidatură la FRF: “Atunci era momentul oportun ca Generația de Aur să preia conducerea!”

Fostul internațional nu ia în calcul la o eventuală candidatură la președinția FRF!

Președintele celor de la Viitorul Constanța, Gheorghe Popescu (53 de ani), a mărturisit că în acest moment nu se pune problema să candideze pentru șefia Federației Române de Fotbal. “Baciul” și-a justificat această decizie prin faptul că în prezent nu mai are entuziasmul și echipa de la acea vreme.

Gică Popescu reușise să atragă în proiectul său nume mari din fotbalul românesc, precum Gheorghe Hagi, Ilie Dumitrescu, Bogdan Stelea, iar fostul căpitan al naționalei era favorit să câștige alegerile din 2014. Acest lucru nu s-a mai întâmplat, deoarece cu doar o zi înainte de alegeri, a fost condamnat în Dosarul Transferurilor.

Întrebat dacă ia în calcul o viitoare candidatură la FRF, Popescu a răspuns tranșant:

“Nu, pentru că, să nu spun halul în care a ajuns fotbalul, în situația în care este fotbalul acum este nevoie de un proiect pe termen mediu, lung, la nivelul întregului fotbal românesc. Pentru asta ai nevoie de două lucruri: foarte mult entuziasm ca să ai capacitatea să muncești șapte zile din șapte și o echipă. Eu atunci (n.r. în 2014, când a candidat pentru șefia FRF) aveam și entuziasm și echipă. Nu le mai am acum. Atunci era momentul oportun ca noi, Generația de Aur, să venim, să preluăm (n.r. conducerea fotbalului românesc).

Asta s-a întâmplat peste tot. Și în Bulgaria, la un moment dat, când a devenit Mihailov președinte, a venit toată echipa, cu Stoichkov, generația lor care a făcut performanță în ’94, ca noi. Așa am crezut și noi, că vom putea veni să încercăm să facem în partea administrativă ce am făcut pe teren. Nu s-a putut, pentru că s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Nici măcar nu am mai apucat să candidez, pentru că s-a întâmplat cu o zi înainte și tot acel proiect pe care noi îl aveam s-a năruit”, a spus Gică Popescu, la Marius Tucă Show.

Gică Popescu a mai candidat pentru președinția FRF alături de Gheorghe Chivorchian, Vasile Avram, Marcel Puşcaş, Răzvan Burleanu şi Sorin Răducanu. Alegerile au fost câștigate de Răzvan Burleanu, actualul președinte al Federației Române de Fotbal.