Gică Popescu are încredere în elevii lui Rădoi înainte de JO: “Ar fi extraordinar să obțină o medalie!”

Fostul mare internațional român, Gică Popescu, a vorbit despre șansele “tricolorilor” de a trece de faza grupelor la Jocurile Olimpice din acest an!

România a fost repartizată în grupa B la Jocurile Olimpice din Tokyo și va întâlni adversari precum Noua Zeelandă, Coreea de Nord și Honduras. Reprezentativa condusă de Mirel Rădoi a evitat astfel oponenți precum Spania, Germania, Brazilia sau Argentina, astfel că visează acum la o calificare în următoarea fază a competiției.

Fostul căpitan al Generației de Aur, Gică Popescu, a vorbit despre șansele României de a trece de faza grupelor și s-a declarat optimist cu privire la acest aspect. “Baciul” consideră că elevii lui Mirel Rădoi pot spera chiar la câștigarea unei medalii și este de părere că “tricolorii” sunt favoriți în grupa B din cadrul întrecerii de la Tokyo.

“Da, aparent, este o tragere la sorți foarte, foarte bună. Evident, că pe cât este de bună, poate fi periculoasă, în momentul în care tratezi adversarii cu lipsă de respect. Eu cred că este pentru prima dată când plecăm favoriți într-o grupă. Și ar fi minunat să mergem mai departe. Cred că echipa asta de la Under 21 a demonstrat că are capacitatea să se bată de la egal cu orice adversar, a făcut-o foarte bine , așa că vom fi favoriți în această grupă.

Nu contează că venim din urna a patra, suntem favoriți și ar fi minunat să facă o nouă peformanță acești băieți care au participat la două campionate europene de tineret cu rezultate foarte bune, chiar dacă n-am reușit să ieșim din grupe la ultima ediție, grupa a fost una infernală, Olanda și Germania, dar iată avem o grupă accesibilă.

Nu contează că sunt niște necunoscute, avem timp până la vară să învățăm despre ei, eu sunt convins că antrenorii vor studia foarte bine și la ora meciurilor cu fiecare dintre cele trei adversare, antrenorii își vor face foarte bine temele. Repet, ei trebuie tratați cu respect, indiferent cum se numește echipa

De ce să nu visăm? Dacă nu visăm, nu obținem performanță. Asta să-și propună, să obțină o medalie, ar fi ceva extraordinar pentru că am fost atât de aproape să jucăm o finală la ediția trecută a campionatului european, când am jucat semifinala cu Germania, am fost atât de aproape, au căpătat experiență cu două turnee finale deja în palmares, putem spune că avem o echipă națională de tineret cu experiență acum. Eu am mare încredere în băieții ăștia.”, a spus Gică Popescu, potrivit Play Sport.