Gică Hagi s-a retras de pe baca Viitorului, dar rămâne activ în interiorul clubului

Gică Hagi (55 de ani) a luat la finalul sezonului trecut decizia de a renunța la banca clubului pe care îl patronează.

Funcția ”Regelui” a fost preluată de spaniolul Ruben de la Barrera (35 de ani). Echipa însă nu merge bine deloc, anjungând pe ultimul loc în Liga 1.

În ciuda poziției descurajante din clasament, Ilie Dumitrescu a dezvăluit că spaniolul de pe banca Viitorului se bucură de toată încrederea ”Regelui”.

„Ruben de la Barrera are toată susţinerea lui Gică Hagi. Vă spun sigur acest lucru pentru că în pauza pentru echipa naţionala am ieşit la un prânz cu Hagi. Mi-a spus că se vede o singură dată pe săptămână cu antrenorul pentru a discuta chestii generale. Ruben de la Barrera are tot confortul şi se bucură de toată încrederea. Pe undeva este normal, are nevoie de ceva timp pentru a-şi implementa ideile”, a spus Ilie Dumitrescu, potrivit Digi Sport.

Fosta legendă stelistă a dezvăluit că deși Hagi s-a retras de pe banca Viitorului, acesta se ocupă acum de ehipa de tineret pe care vrea să o ducă în Liga Campionilor.

„Gică se implică foarte mult în această perioadă la echipa de Youth, care va juca în Liga Campionilor. Vrea să facă tot posibilul pentru a merge cu echipa de tineret cât mai sus în această competiţie”, a mai spus Dumitrescu.