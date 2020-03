Gică Craioveanu a găsit „medicamentul” potrivit pentru a învinge coronavirusul! 😁

Gică Craioveanu se află în izolare la domiciliu, în Spania, însă și-ar fi dorit ca pandemia de coronavirus să-l prindă la Craiova, acolo unde ține ascuns în beci remediul împotriva COVID-19.

În ciuda discursului glumeț, Craioveanu se declară extrem de preocupat de sănătatea familiei sale și spune că nu a mai ieșit din casă din momentul în care a fost declarată stare de urgență în Spania.

„Mă dor ochii şi sunt obosit de câte filme am văzut şi câtă muzică am ascultat în ultimul timp, dar nu avem ce să facem… Nu credeam sicer să ajung să trăiesc aşa ceva, niciodată! Nu am fost testat, nu am niciun fel de simptom, iar de când s-a dat starea de urgenţă am stat numai în casă cu copiii. Nu vreau să risc, în primul rând pentru ei. Eu sunt o gloabă bătrână, dar copiii trebuie să fie respectaţi şi protejaţi.

Poate era mult mai frumos dacă mă prindea criza în Bănie. Era altceva! Mai un zaibăr, mai una, mai alta! Zaibărul e antivirus total! Dai cu zaibăr şi virusul dispare! (râde) Mai glumim şi noi…”, a spus Gică Craioveanu pentru Telekom Sport.

Apreciem spiritul ludic de care dă dovadă Gică Craioveanu în ieșirile sale publice, însă situația din Spania nu este nici pe departe amuzantă.

Autoritățile spaniole au anunțat astăzi 6.400 de noi cazuri de îmbolnăvire cu noul coronavirus. Dintre cei infectați, 812 au pierdut lupta cu virusul, iar totalul victimelor a ajuns la 7.340.