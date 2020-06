Giani Kiriță, dezvăluiri de senzație: ”Nea Gigi, eu nu pot să fac asta! Tentația era mare”

Giani Kiriță (43 ani) a dezvăluit un episod incredibil din perioada în care evolua pentru Dinamo.

Fostul căpitan al ”câinilor” a povestit cum a fost ofertat de Craiova, după ce a început să aibă prestații excelente în Ștefan cel Mare.

Kiriță a fost ofertat cu un ”diplomat cu dolari”, însă a refuzat propunerea lui Gigi Nețoiu, fostul finanțator al formației din Bănie.

”Gigi Nețoiu a fost primul meu patron. L-am avut la Rocar. A fost omul care m-a ajutat și a crezut foarte mult în mine. Să vă spun o poveste pe care nu o știe nimeni.

După ce am început să joc bine la Dinamo, el a vrut să mă ia la Craiova. M-a chemat la Giovanni și voia să achite clauza de reziliere. Mi-a arătat cam jumătate de diplomat cu dolari! Asta nu o știe nimeni.

I-am zis ”Nea Gigi, eu nu pot să fac asta! Nu am cum. Am ajuns la Dinamo și nu pot!”. Tentația era mare. Eu luam 3.000 de dolari pe lună la Dinamo.

Când mi-a arătat jumătate de diplomat cu dolari… Cred că erau ceva bani. Am zis că nu pot, că nu am cum să fac așa ceva. Am zis nu!

Așa mi-a spus inima. Nu am regretat niciodată pentru că la Dinamo am trăit cea mai frumoasă perioadă a carierei și am câștigat trofee.” a dezvăluit Giani Kiriță, într-un dialog cu Robert Niță.