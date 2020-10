Gheorghe Mustaţă, replică tăioasă la adresa lui Talpan! ,,Am devenit coşmarul lui de când m-am întors pe Ghencea”

După ce Florin Talpan a anunţat că va face plângere penală împotriva lui Gheorghe Mustaţă, reacţia acestuia nu a întârziat să apară.

Talpan vrea să depună plângere penală împotriva lui Gheorghe Mustaţă pentru că acesta a intrat pe noul stadion din Ghencea. Pe juristul de la CSA l-a înfuriat faptul că liderul de galerie de la FCSB a intrat pe stadion ca la el acasă şi s-a pozat cu fularul de gât pe noua arenă din Ghencea.

După ce Talpan a spus că vrea sancţionarea acestuia, Mustaţă i-a dat replica imediat juristului de la CSA. Liderul de galerie spune că a ajuns să fie coşmarul lui Florin Talpan după ce s-a pozat pe noul stadion.

„Acum cred că a văzut toată lumea câtă răutate are acest individ Florin Talpan. Mai are să le facă plângere lui nea Puiu Iordănescu şi Ilie Dumitrescu. Ei nu au fost pe stadion? Acest om este cel care a spart Steaua şi a împărțit suporterii în trei categorii. Noi, cei care am rămas, cei de la Sud care au plecat după noua echipă si cei nehotărâti. Dar domnul Talpan de ce nu face demersuri să vedem documentele? Ni s-a spus că sunt clasificate. De ce? Nu cumva este şi vreo semnătură de-a domnului Talpan pe acolo? Am înțeles că a dat şi dânsul cu pixul prin nişte acte.

Dar el la ce meciuri mergea prin urmă cu 10 ani? Avem poze, când în trecut domnul Talpan era în lojele din Ghencea cu Viorel Păunescu si Belodedici la meciurile Stelei. De ce nu a iesit încă de atunci sa vorbeaacă? Omul ăsta are să îl mai dea în judecată şi pe Dumnezeu, deoarece stelele de pe cer sunt ale lui Talpan şi doar el are voie să le foloseasca. Să îi dea in judecată si pe cei de la Uniunea Europeană că folosesc stelele. Și alea sunt ale lui Talpan. Dar vreau să înțeleg si eu până unde oare vrea să meargă acest om cu dușmănia?

Şi domnul Viorel Păunescu trebuie sa iasă o data și să spună adevărul. Observ că tace, iar într-o emisiune, când a fost rugat să vorbească se făcea că nu are semnal la telefon. Voi merge la ce procuror dorește Talpan să îmi facă plângere penală, deoarece am intrat perfect legal în Ghencea şi am cerut voie. Eu ştiu că am devenit coșmarul lui Talpan de când am venit acasă, dar vă asigur eu că voi lupta pentru dreptatea Stelei, iar noi suntem Steaua și vom juca acolo în Ghencea”, a spus Gheorghe Mustaţă pentru Pro Sport

Florin Talpan a spus că mai vrea ca asociaţia ,,Salvaţi Steaua”, condusă de Gheorghe Mustaţă, să nu se mai asocieze cu numele de Steaua şi cu însemnele acesteia.