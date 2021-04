Gheorghe Mustaţă aruncă bomba: ,,Florin Talpan l-a dat în judecată pe noul comandant! Nu mai e susţinut de nimeni”

Gheorghe Mustaţă, liderul de galerie al celor de la FCSB, îşi continuă conflictul de la distanţă pe care îl are cu Florin Talpan, juristul de CSA Steaua.

Mustaţă, care vrea ca echipa lui Becali să revină pe Ghencea, spune că Florin Talpan a intrat în dizgraţia celor de la CSA, iar în acest moment nu mai este susţinut de nimeni de la Steaua.

După ce i-a fost redus salariul cu 20%, liderul suporterilor de la FCSB spune că Florin Talpan l-a dat în judecată pe noul comandant de la CSA Steaua, pentru că i s-a promis anularea sancţiunii, iar acest lucru nu s-a întâmplat.

,,Talpan l-a dat în judecată pe actualul comandant. Lui Talpan i s-a promis că primește banii înapoi, ăia 20% luați de fostul comandant. Cum e posibil ca un comandant să fie timorat în felul acesta? E o nenorocire acolo! Nu toți suporterii de la Peluza Sud sunt de partea lui Talpan. E ceartă mare și cu spațiile comerciale. E o problemă! Dacă mă gandesc, fac cerere si eu. E o problemă. Lasa-mă puțin. Pentru o virgulă mai stau, pe urma o să fac eu o cerere în numele asociației Salvați Steaua.

Am primit niste informații la piață de la un general, un om recunoscut în MApN. Am una bombă rău. De când i s-au luat ăia 20%, Talpan nu mai e susținut de nimeni. Oamenii mai au o teamă că poate îl susține cineva. El are o pârghie în mână: te dau în judecată. Nu mai are drept de semnătură la club, pe nicăieri nu mai are. Dacă el dă pe toată lumea în judecată în loc să se ocupe de club… se plimbă pe la Parchete, pe la tribunale…. că i-a promis lui nu știu cine…”, a declarat Gheorghe Mustaţă, pentru Radio Sport 1.