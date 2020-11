Gestul impresionat făcut de Ion Țiriac pentru un tenismen român: ,,Strânge câți poți și eu îți dau restul”

Horia Tecău (35 ani) a dezvăluit cum Ion Țiriac l-a ajutat să strângă bani pentru o cauză umanitară.

Tecău a declarat că acum câțiva ani încerca să organizeze o strângere de fonduri și a apelat la Ion Țiriac pentru a-l ajuta.

”Eu sunt fan Țiriac. Țin minte că acum câțiva ani încercam să organizez o strângere de fonduri. Termenul limită era a doua zi și mai aveam nevoie de o sumă. Eram la Stejarii și m-am dus la domnul Țiriac. “Domnule Țiriac, vreau să fac un eveniment. Vin eu să joc, avem nevoie să strângem fonduri. Nu s-au înscris oamenii. Dacă vă gândiți la cineva anume, dacă puteți ajuta…”.

“Mi-a zis: “Tecău, strânge câți poți și eu îți dau restul. Nu i-ai primit de la mine!”. “Domnu’ Țiriac, e minunat, wow…”. Mă gândeam de ce să nu spun că sunt de la el? A doua zi, în momentul în care am anunțat că am făcut rost de suma asta, mi-au venit o grămadă de mesaje, oameni, cazuri, din ce în ce mai grave. AM fost bombardat cu mesaje. Dacă nu îi ajutam, eram ultimul om. A fost o lecție pentru mine. Ajutorul îl dau oricum, nu trebuie să fie vizibil. Domnul Țiriac a făcut multe la viața lui fără să se știe!” a declarat Horia Tecău pentru gsp.ro.