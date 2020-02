Dacă la finalul meciului câștigat cu Hibernian, scor 2-1, Steven Gerrard a avut doar cuvinte de laudă la adresa jucătorilor și mai ales la adresa lui Ianis Hagi, înfrângerea cu Kilmarnock, scor 1-2, i-a remodelat discursul antrenorului.

Tehnicianul englez s-a declarat nemulțumit de randamentul dat de unii jucători și promite să ia măsuri.

„Voi rezolva toate problemele pe care le avem. Nu am putut gestiona presiunea în repriza a doua. În prima repriză am jucat bine, am controlat jocul, dar în partea a doua nu am mai fost o echipă. Nu am mai făcut presiune. Liderii din echipa mea n-au putut degaja o minge din propriul careu.

Poate fi o problemă de mentalitate, voi face o analiză serioasă. În pauză de iarnă am mai adus un jucător, doi și am crezut că avem mentalitatea necesară, dar ultimele săptămâni îmi arată că m-am înșelat. Eu sunt responsabil totuși”, a spus Gerrard.

Glasgow Rangers ocupă locul doi în campionatul Scoției și se află la 10 puncte în spatele liderului Celtic.