Germania, desfiinţată după ruşinea istorică! “Să plece Low!”

Germania nu mai pierduse un meci în preliminariile Mondialului din 2001, iar seria de 35 de meciuri fără eşec a fost întreruptă după un rezultat uluitor. Eşecul cu Macedonia de Nord nu a fost digerat de jurnaliştii de la Bild.

”Cât de rușinos! Deci, nici nu trebuie să ne mai prezentăm la Campionatul European, de la vară. Cu un aspect jalnic al jocului, echipa națională a Germaniei a pierdut jenant, la Duisburg cu 1-2 în fața Macedoniei de Nord! Da, Macedonia de Nord.

Jocului german îi lipsește tracțiunea, determinarea și mușcătura. Un pitic din fotbal, locul 65 în clasamentul mondial, în lotul căruia se regăsesc doar patru jucători activi în ligile de top din Europa, a reușit să umple de ridicol o națională cu patru titluri mondiale în palmares.

Ultimul joc competitiv dinainte de CE din vară se transformă într-o rușine istorică. Antrenorul Joaquim Low își va încheia mandatul la vară. Mai bine ar pleca după acest meci” – a scris cel mai important cotidian de sport din Germania.

Campion mondial cu Germania în 2014, Joachim Low a anunţat că va pleca după EURO 2020. Selecţionerul care a obţinut al patrulea titlu mondial din palmaresul nemţilor a fost din ce în ce mai contestat din cauza evoluţiilor Mannschaft-ului. Umilinţa suferită cu Spania, scor 0-6, fusese picătura care a umplut paharul.

Cu Macedonia de Nord, evoluţia jalnică a Germaniei a fost cel mai bine ilustrată de ratarea lui Timo Werner din minutul 80. Atacantul lui Chelsea s-a încurcat cu poarta în faţă şi i-a făcut chiar şi pe adversari să îşi pună mâinile în cap.

My commentary:

Timo Wernerrrr

Oh! Beautiful nonsense

Gundogan in tears

Gnabry in despair

Joachim Low in utter disbelief as he stares

N. Macedonia players are perplexed

The miss caught us all unaware

Werner bows his head in shame wishing it was a nightmare.pic.twitter.com/Efz8mjh3po

— Daniyan Temitayo (@dharnisthayour) March 31, 2021