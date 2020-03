Gaz Metan, neînvinsă acasă din septembrie 2019! Edi Iordănescu: “A fost o perioadă de euforie după intrarea în play-off”

Gaz Metan Mediaș și-a prelungit seria de invincibilitate pe teren propriu, după 0-0 cu CFR Cluj, liderul Ligii 1. Antrenorul medieșenilor, Edi Iordănescu, a declarat că jucătorii săi au depășit momentul relaxării după ce au intrat în play-off, iar acest prim punct va îmbunătăți moralul în cadrul echipei.

Gaz Metan, care n-a pierdut niciun meci acasă din septembrie 2019, n-a reușit niciun șut pe poartă împotriva campioanei României.

CFR Cluj a avut două ocazii mari în repriza a doua. Mai întâi, Velisar a intervenit în ultimul moment în fața lui Păun, în minutul 69. Apoi, Vinicius a reluat foarte bine cu capul în minutul 75, în urma unei lovituri libere, dar portarul Pleșca a respins mingea în corner.

În minutul 90+2, Ovidiu Hoban a primit al doilea cartonaș galben, pentru un fault la centrul terenului. Dan Petrescu a protestat vehement și a fost avertizat de către arbitrul Găman.

“Sunt mulțumit pentru că a fost un punct muncit. Noi ne-am remarcat de-a lungul timpului cu prestații solide acasă. Sunt aici de 15 luni și am pierdut doar două jocuri, ambele nemeritat. Mă bucur că am venit lângă echipă din nou, după perioada de suspendare. Am făcut un joc exact. Ne așteptam la un meci de luptă, de angajament, cu starea vremii și profilul adversarului.

Am lăudat mereu CFR-ul și îi văd în continuare favoriți la câștigarea campionatului. Jucători valoroși cu un antrenor pe care îl respect în mod deosebit și subliniez asta. Un om la care țin extrem de mult. Sigur, ne-am apărat șansele, am avut situații de a marca.

Ne propunem lucruri, a fost o perioadă de euforie după intrarea în play-off. A fost echivalentă cu câștigarea campionatului pentru noi. Am anticipat că, după un astfel de eveniment, există riscul să intervină o stare de automulțumire, de relaxare la echipă. Dar am demonstrat astăzi că suntem competitivi, băieții au înțeles că trebuie să producă performanță în continuare. Ne-am câștigat acest drept, suntem printre cele mai bune echipe din România. Sunt fericit pentru primul punct în play-off. Am depășit momentul intrării în play-off și mergem în continuare pentru puncte“, a spus Edi Iordănescu, la finalul partidei.

