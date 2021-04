Gândurile eroului din meciul cu Botoșani după victoria cu Academica la care a contribuit

Meciul dintre Academica Clinceni şi FCSB, din etapa a 2-a a play-off-ului Ligii 1, s-a terminat cu victoria ,,roş-albaştrilor”, scor 2-0.

Golurile victoriei pentru FCSB au fost marcate de către căpitanul Florin Tănase, în minutele 26 şi 57 ale jocului de la Călăraşi.

Unul dintre pasatorii decisivi la golurile marcate de golgheterul Florin Tănase, Ionuț Panțîru, a reacționat la finalul meciului despre care a spus că a fost un joc bun făcut de echipa sa, iar victoria a fost una pe deplin meritată pentru FCSB. Fundașul stânga a vorbit și despre faptul că se simte mai bine ca fundaș lateral, chiar dacă are destule momente în care apare la finalizare în careul advers.

”Victoria e foarte importantă pentru că fiecare punct este important pentru noi, să ne menținem pe primul loc și la sfârșitul campionatului să fim tot acolo. Schimbarea față de celelalte meciuri din sezonul regulat cu Academica vine în primul rând de la noi, am făcut constant pressing, nu i-am lăsat să paseze și s-a văzut că astăzi ne-am dorit cu adevărat victoria pentru că am muncit toși, am arătat atitudine și din fericire ne-a ieșit.

Eu mă simt din ce în ce mai bine pentru că acumulând minute, imi intru în tonus, în ritm, încerc să dau totul pentru echipă și mă bucur că adunăm puncte. În față nu mă simt așa confortabil pentru că fundaș stânga am jucat mai mereu. Eu încerc să-mi ajut echipa din orice postură. Nu contează unde joc, vreau doar să-mi ajut echipa. Meciul cu Sepsi va fi greu, au jucători cu experiență, cu talie, un meci de luptă, trebuie să abordăm meciul la fel, cu atitudine, să facem pressing și sperăm să câștigăm. Toate meciurile sunt grele, dar dacă noi suntem apți și sănătoși, zic că nu o să avem probleme”, a spus după meci Panțîru.

FCSB a revenit pe primul loc în play-off, acolo unde are 39 de puncte acumulate, cu unul mai mult decât rivala la titlu CFR Cluj, iar etapa viitoare va juca cu Sepsi.