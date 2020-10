Gâlcă dezvăluie de ce nu revine în România! ,,Una vorbeşti, alta se întâmplă”

Costel Gâlcă a dezvăluit motivul pentru care nu a vrut să revină ca antrenor în fotbalul din România.

După ce a reuşit tripla cu FCSB în 2015, Costel Gâlcă a plecat de la echipa patronată de Gigi Becali. Acesta a mai antrenat după aceea prin Spania şi Arabia Saudită, iar de aproape doi ani se află la cârma echipei Vejle din Danemarca.

După ce a retrogradat mai întâi cu echipa, Gâlcă a reuşit să promoveze imediat cu danezii, iar acum este surpriza campionatului din Danemarca. Echipa românului este pe primul loc în clasament, peste echipe ca FC Copenhaga sau Nordjelland.

Costel Gâlcă a mărturisit de ce nu s-a mai întors în fotbalul românesc. Acesta spune că răbdarea patronilor de Liga 1 este unul dintre motive.

“Nu mi-am dorit să revin în România! La noi, toată lumea vrea imediat rezultate. Acum, astăzi! Nu există răbdare, nu prea mai există respect pentru antrenor.

Una vorbeşti cu conducerea, în momentul în care semnezi contractul, cu totul altceva se întâmplă apoi. Aici, în Danemarca, nu prea se schimbă antrenorii. Adică, primeşti timpul necesar, măcar un sezon, să faci ceva, să-ţi implementezi ideile, să construieşti“, a spus Gâlcă pentru Adevărul.

Antrenorul român spune şi cum a reuşit să ajungă cu echipa daneză la vârful clasamentului.

”Am adus atunci jucători noi și am reușit. Sezonul ăsta am început ezitant, cu înfrângere, dar apoi ne-am revenit. Jucătorii nou aduși au avut timp să înțeleagă ideile de joc, am intrat în ritm.

Avem cel mai bun atac, dar, din păcate, primim și multe goluri, dar asta este, noi atacăm mult, încercăm să ținem cât mai mult de minge. Suntem la coada clasamentului din punct de vedere al salariilor. Deocamdată obiectivul nostru este să ne salvăm de la retrogradare, apoi, după ce ne atingem acest scop, mai vedem”, a spus Costel Gâlcă pentru Digi Sport.

Gâlcă mai spune că fotbalul din Danemarca este mult mai puternic decât cel din România.