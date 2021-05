Gabi Torje a vrut să vină la Dinamo pe gratis! De ce nu s-a putut realiza mutarea

Gabriel Torje, fost jucător la Dinamo, a devenit din nou liber de contract după ce şi-a încheiat socotelile cu turcii de la Bandirmaspor.

Fără angajament acum, Gabi Torje nu va sta foarte mult pe tuşă, deoarece cluburile s-au arătat deja interesate de serviciile sale.

Acesta mărturiseşte că a vrut să revină la Dinamo în play-out, însă mutarea nu s-a putut realiza din cauza faptului că nu devenise un jucător liber de contract până la data de 8 februarie.

,,Nu am avut nicio discuție cu nimeni de la Dinamo. A fost doar o discuție, când am încheiat cu echipa din Turcia. Când am terminat contractul, am sunat pe cineva din țară și i-am zis ‘vorbește, dacă se poate, dacă este un regulament, și aș putea veni fiind liber de contract, n-am nevoie de bani’.

M-aș fi ajutat pe mine, mai erau meciurile din play-out, și ajutam și Dinamo. Am fost sunat imediat înapoi și mi s-a spus că nu pot semna, pentru că nu am rămas liber înainte de 8 februarie.”, a declarat Gabrie Torje, pentru Digisport.

Poli Timișoara, Dinamo, Udinese, Granada, Espanyol, Konyaspor, Osmanlispor, Akhmat Grozny, Karabukspor, Sivasspor, Larisa și Bandirmaspor sunt echipele pentru care a jucat Gabriel Torje până în prezent.

350.000 de euro este cota de piaţă a lui Torje, potrivit celor de la Transfermarkt.com.