Dispariția prematură a lui Ilie Bărbulescu i-a amintit lui Gabi Balint de momentele dificile prin care a trecut și el cu doar câteva luni în urmă, când a ajuns pe patul spitalului în urma unui infarct.

Ilie Bărbulescu, câştigător al Cupei Campionilor Europeni, a decedat la vârsta de 62 de ani și a fost înmormântat astăzi cu onoruri militare.

„Fantoma morții… Am fost la două-trei ore de moarte! Infarct, operație, stenturi și, în cele din urmă, inima s-a întors să bată regulat, precum la Sevilla. Nu-mi sunase încă ceasul. Pe un pat de spital, am spus cu ochii-n cer <<Mulțumesc!>> și mi-am propus să lupt.

N-am avut timp să-i întorc “pasa” lui Bărbulescu! Matematica morții a făcut rapid un calcul. La 133 de zile după ce m-a lăsat pe mine în viață, “Personajul cu coasa” l-a răpit pe Ilie! N-am fost niciodată foarte apropiați, așa cum eram cu Belo și Hagi, dar am fost împreună, am fost colegi, am fost “Campioana Europei”! Trebuia să treacă și el… Dar timpul nu mi-a dat șansa revanșei: să-mi arăt grija pentru “unul mai mare din echipă”.

Ilie a sprintat prea repede, așa cum o făcuse la Sevilla, când s-a dus glonț să pună mâna pe trofeu! Am rămas nouă și vom lupta până la capăt! Lupta noastră este acum cu viața! Pentru trofee, luptăm în 11!”, a scris Gabi Balint într-un material publicat pe eusunt12.ro.

