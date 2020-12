FRF s-a despărțit de un mare fotbalist român! Echipa din Liga 1 la care poate ajunge fostul angajat al federației

Federația Română de Fotbal a pierdut unul dintre cei mai titrați angajați, iar viitoarea destinație a acestuia poate veni de la o echipă de tradiție din România!

Fostul mare atacant român, Jean Vlădoiu (52 de ani), nu mai face parte din Comisia Tehnică a Federației Române de Fotbal, după mai mulți ani în care s-a aflat în tabăra lui Răzvan Burleanu. Vlădoiu a rupt chiar și relația cu fostul coleg, Ionuț Lupescu, din cauza faptului că s-au aflat în tabere diferite la alegerile FRF din anul 2018.

Potrivit ultimelor informații, Jean Vlădoiu ar fi principalul favorit pentru preluarea funcției de președinte al formației FC Argeș, ultima clasată din Liga 1. Fostul internațional este așteptat de primarul Cristian Gentea ca o adevărată gură de oxigen și speră ca prin aducerea sa, echipa din “Trivale” să scape de zona fierbinte a clasamentului.

“Încă nu am semnat cu FC Argeș pentru funcția de președinte. Am avut o discuție cu domnul primar Cristian Gentea, am vorbit și la Federație și miercuri o să ne vedem. Trebuia marți, dar dânsul este plecat.

Miercuri o să vedem dacă facem echipă și mergem împreună la drum. Mai multe detalii nu pot să discut acum. Să așteptăm să se întâmple lucrul acesta și după aceea vă voi sta la dispoziție și răspund cu mare drag și la alte întrebări. Ce vom face și cum vom face… Miercuri pot spune cu certitudine ce se va întâmpla în această privință”, a declarat Jean Vlădoiu pentru Jurnalul de Argeș.

Vlădoiu a jucat în trei perioade pentru FC Argeș, mai întâi în perioada 1987-1991, apoi în 2001-2002, respectiv în anul 2005.

Dacă va accepta oferta piteștenilor, Vlădoiu va avea o misiune extrem de dificilă la nou promovata FC Argeș. “Alb-violeții” au izbutit să promoveze în primul eșalon al României după 11 ani de absență, dar în acest moment nu reușesc să se ridice la nivelul Ligii 1, având doar 11 puncte acumulate după primele 15 etape disputate.