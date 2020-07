Frăția ”câinilor”! Un nou mesaj de susținere din partea dinamoviștilor: ”Aduceți steaguri, eșarfe, fulare, tot arsenalul”

Luptăm împreună!

Mâine, duminică, la ora 15:30, cu toții la Săftica! Trăim vremuri grele, istorice, iar fiecare Câine are rolul său extrem de important în această poveste. Haideți s-o transformăm într-una legendară! Aduceți steaguri, eșarfe, fulare, tot arsenalul! Vom merge împreună cu echipa, către Stadionul Dinamo, ca O MARE FAMILIE. Cei care nu puteți ajunge la Săftica, la ora 16:30, ne vedem la intrarea de pe Barbu Văcărescu. NU CEDĂM, CĂINILOR! FĂRĂ SCUZE!Haideți să realizăm și cel de-al 4-lea sold out! Cumparati cât mai multe bilete de aici https://www.bilete.ro/dinamo-bucuresti-vs-politehnica-iasi/ddb-sustine-dinamo-12-iul-2020 și postați-le în comentarii, apoi etichetații pe cei pe care-i provocați să facă la fel ca voi!De asemenea, cei care n-ați făcut-o încă, înscrieți-vă in Programul DDB – http://www.programddb.ro, alăturându-vă celor aproape 8.000 de Câini! Este singura soluție sănătoasă, realizabilă și atât de frumoasă!ÎMPREUNĂ SALVĂM DINAMO!

Publicată de Peluza Catalin Hildan-Dinamo pe Sâmbătă, 11 iulie 2020