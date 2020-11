Fratele unui fost antrenor de la FCSB, internat la terapie intensivă din cauza COVID-19!

Fratele lui Leonard Strizu este internat la terapie intensivă după ce a fost infectat cu COVID-19.

Robert Strizu, fratelele fostului jucător de la Rapid, Politehnica Timișoara, Sportul Studențesc este în stare gravă și are nevoie de ventilatoare pentru a putea respira.

Fratele fostului antrenor de la FCSB a postat un mesaj prin care roagă oamenii să aibe grije de ei.

„Aveți grija de voi, luați în serios COVIDUL am 10 zile și sunt din ce în rău, am două ventilatoare adică 30000 pe minut și saturația este la 70. Am prosopul ud în cap pentru frisoane. Luați în serios boala”, a scris fratele lui Leo Strizu.

Leonard Strizu a jucat fotbal la Rapid, Politehnica Timișoara, Sportul Studențesc, Progesul și FC Brașov. Acesta a pregătit echipa secundă a FCSB-ului timp de 2 ani.