La finalul ședinței de pregătire, atât Halep, cât și Ferro au transmis mesaje de mulțumire pe rețelele de socializare.

„Îți mulțumesc pentru un antrenament minunat„, a scris Simona.

„Îți mulțumesc, Simona Halep, pentru aceste antrenamente înainte de începerea sezonului! Întotdeauna este un privilegiu să joc împotriva unor campioane așa cum ești tu„, a scris Fiona Ferro, care a anunțat și colaborarea cu antrenorul Emmanuel Planque.

Thank you @Simona_Halep for those pre season practices ! Always a privilege to play with champions like you. By the way I’m very happy to announce my collaboration with Emmanuel Planque. Looking forward to our next challenges 💪 pic.twitter.com/NBH1mHWzxn

