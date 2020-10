FOTO | Simona Halep, mesaj special pentru Darren Cahill! “Nu-i un cadou rău, nu-i aşa?”

Simona Halep (locul 2 WTA) și-a luat revanșa în fața americancei Amandei Anisimova (29 WTA) pentru eșecul de la anul trecut la Roland Garros, în faza sferturilor de finală, și a învins-o cu scorul de 6-0, 6-1.

“La mulţi ani! Nu-i un cadou rău, nu-i aşa, D?! Sunt foarte fericită pentru evoluţia mea de astăzi“, a scris Simona Halep pe Facebook.

When you treat your coach to a birthday win 🎂🎉@Simona_Halep #RolandGarros pic.twitter.com/LZIFcvXaZo

— Roland-Garros (@rolandgarros) October 2, 2020