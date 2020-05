FOTO | Simona Halep a discutat online cu trei mari campioni ai tenisului. “Oameni extraordinari”

Deocamdată, toate competiţiile din circuitele ATP şi WTA sunt suspendate cel puţin până la 13 iulie.

Simona Halep (28 de ani, locul 2 WTA) a mărturisit că este cea mai mare perioadă de pauză din cariera ei.

“Nu ai în fiecare seară șansa să discuți cu aceste legende! Oameni extraordinari, m-am simțit foarte bine“, a scris Simona Halep pe Twitter.

It’s not every night you get to chat to these legends! Great people and great fun ❤️@Eurosport pic.twitter.com/1I469Nc4XC

— Simona Halep (@Simona_Halep) May 4, 2020