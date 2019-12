Simo s-a fotografiat cu bradul de acasă și a postat un mesaj tradițional de sărbători.

„Vă doresc tuturor pace sufletească, fericire și iubire în această zi specială! Sărbători fericite!”, a scris Simo pe rețelele de socializare.

Wishing you all peace, happiness and love on this special day! Happy Holidays ❤️🎄 pic.twitter.com/nhbPXlsfK7

— Simona Halep (@Simona_Halep) December 25, 2019