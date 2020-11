FOTO | Fosta amantă a lui Ovidiu Popescu de nerecunoscut în noaptea de Haloween!

Ada Hululei a avut o apariție de senzație și nu a rezistat să nu le arate acest lucru și urmăritorilor ei de pe Instagram!

Fosta amantă a jucătorului de la FCSB, Ovidiu Popescu, a luat parte la un eveniment organizat cu ocazia Halloween-ului. Ada Hululei a încins atmosfera prin costumația ei și a dorit să împărtășească această ipostază urmăritorilor săi de pe Instagram.

Tânăra și-a ales o costumație provocatoare cu care a vrut să stârnească interesul bărbaților din jurul său, dar și a celor de acasă. Ada Hululei nu s-a ferit deloc să își etaleze formele bine lucrate pentru care probabil s-a iscat și scandalul de acum ceva timp de la FCSB.

Cine este Ada Hululei?

Tânăra a devenit cunoscută în lumea sportului românesc ca urmare a incidentului din anul 2017, atunci când a acuzat pe soția lui Ovidiu Popescu, Alina, că ar fi bătut-o la pauza meciului FCSB-Hapoel Beer Sheva, din grupele UEFA Europa League.

Ulterior, Ada Hululei a vorbit despre acest incident care ar fi avut loc pe Arena Națională și a mărturisit că a depus o plângere penală împotriva soției lui Ovidiu Popescu cu care ar fi avut o aventură înainte ca soția sa să recurgă la acest gest.

“Am venit să depun o plângere în urma unei agresiuni de pe Naţional Arena. Am fost agresată de soţia unuia dintre fotbaliştii de la FCSB, mai exat soţia lui Ovidiu Popescu, Alina Popescu. Am avut o aventură cu el, iar ea s-a răzbunat prin această agresiune fizică.

M-a prins la baie, m-a luat prin surprindere, m-a tras de păr. Mi-am rupt unghiile în toată nebunia aia, mi-a dat cu pumnul în faţă, mi-a spart buza, la cap am lovituri şi am mers la spital. Acum am venit să depun plângere. Nu e normal, din punct de vedere moral ştiu că am greşit”, spunea Ada Hululei la acea vreme.