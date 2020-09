Dezvăluirile despre fotbaliștii din Premier League care și-au dat frâu liber sentimentelor în perioda de izolare încep să se înmulțească în Anglia.

Un fotomodel se adaugă pe lista fetelor care au povestit întâmplări recente prin care au trecut. Georgia Harrison s-a remarcat grație participării la bine cunoscutul show de televiziune Insula iubirii.

Aceasta a cerut de curând un ordin de protecția împotriva unui fotbalist care evoluează în unul dintre cele mai tari campionate de din lume. Ea nu a dorit să facă public numele jucătorului care o hărțuiește pe blondina de 25 de ani. Mai mult, fotbalistul este și căsătorit, iar o dezvăluire a identității sale i-ar putea dinamita și relația actuală.

„Perversul îmi tot trimite fotografii murdare. L-am blocat anul trecut, credeam că am scăpat de el. Acum are un cont fals, probabil îl folosește ca să agațe fete, dar fără să își dezvăluie identitatea. La un moment dat mi-am dat seama cine e.

După câteva mesaje a început să îmi trimită poze cu penisul lui. L-am confruntat și a recunoscut cine e. I-am spus să se oprească, altfel îi voi face numele public. A continuat să trimită poze murdare, așa că am vorbit cu avocatul și am cerut ordin de restricție”, a spus Georgia Harrison pentru publicația OK.