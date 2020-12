Fotbaliștii de la Dinamo își pun toată încrederea în suporteri: “Numai fanii pot rezolva această problemă!”

Dinamo a încheiat anul 2020 pe locul 11 în Liga 1, la capătul unui sezon extrem de agitat pentru formația din Ștefan cel Mare!

“Câinii” au traversat în ultimele luni poate cea mai neagră perioadă din istorie, atât pe plan sportiv, cât și financiar. De la preluarea clubului de către noua conducere spaniolă, Dinamo a trecut prin clipe grele din cauza problemelor grave cu banii, asta deoarece Pablo Cortacero nu le-a plătit angajaților nici măcar un euro de la venirea în România.

Unul dintre cei mai importanți jucători ai “alb-roșilor”, Diego Fabbrini, a vorbit despre situația de la Dinamo și consideră că a fost un an extrem de dificil, dar speră ca în viitorul apropiat problemele să se rezolve și clubul să revină la normal. Fabbrini își pune toate speranțele în suporterii dinamoviști și speră ca aceștia să își continue demersurile și să rezolve situația.

“Sperăm să terminăm anul asta, iar anul viitor să fie mai bun. Din punct de vedere profesional a fost ca pandemia. Am avut foarte multe probleme pe timpul acestui an, iar acum avem probleme în special financiare. Sper să încheiem anul asta și sper să primim veștile bune în noul an.

Cred că în acest moment numai fanii pot rezolva această problema. Nu suntem singurul club care este în urmă cu banii, dar problema noastră este diferită.

Eu am contract cu Dinamo pe încă 2 ani. Trebuie să respect contractul și Dinamo trebuie să facă același lucru. Poate se întâmplă mâine și intră banii pentru toată lumea, eu voi fi primul care se va bucură. Poate într-un an vom reveni la normal. Sper să se întâmple așa.

Anul ăsta, dacă nu mergem în playoff, va fi ciudat. Am avut probleme în prima parte a campionatului, dar acum este mai bine și dacă continuăm așa putem ajunge în playoff“, a spus Fabbrini, potrivit Pro X.