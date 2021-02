Fostul elev a lui Ouzounidis salută mutarea grecului în Bănie: “Va schimba faţa Craiovei!”

Daniel Florea (45 ani) fostul jucător a lui APOEL Nicosia consideră că oltenii au ales bine că l-au adus pe Marinos Ouzounidis în Bănie.

Fostul dinamovist Daniel Florea a fost pregătit timp de trei sezoane de noul antrenor al Universității Craiova la APOEL Nicosia.

Fostul fundaș stânga a lui Dinamo consideră că Universitatea Craiova a făcut o alegere excelentă prin aducerea lui Marinos și jocul formației din Bănie va arăta mult mai bine.

“Era un antrenor foarte tânăr, dar extrem de ambițios! A demonstrat în cei trei ani de zile cât am fost acolo că are valoare. Am luat titlul de două ori, o Cupă și două Supercupe, într-o perioadă în care am dominat campionatul Ciprului. E o alegere excelentă pentru Craiova.

Mai ales că acum a ajuns la 52 de ani și a căpătat foarte multă experinență la echipe importante: APOEL, AEK Atena, Panathinaikos, echipe cu bugete mai mari, cu presiune și fani incredibili.

Sunt sigur că cei de la Craiova s-au interesat foarte bine de el și nu au făcut întâmplător această mutare, doar ca să pună un antrenor străin, cum s-a mai întâmplat în alte părți. Are multe lucruri de arătat și sunt sigur că va schimba jocul Craiovei”, a declarat Daniel Florea pentru Fanatik.