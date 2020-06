Fostul angajat al lui Becali, dezvăluiri din interiorul FCSB: ”Nu se bagă când ai rezultate!”

Un fost antrenor cu portarii de la FCSB a făcut dezvăluiri despre perioada petrecută la clubul roș-albastru.

Florin Tene, antrenorul cu portarii la FCSB în perioada în care Laurenţiu Reghecampf pregătea formația din Capitală, a vorbit despre ”rețeta succesului” la clubul roș-albastru.

Acesta a dezvăluit că Gigi Becali nu se implica la echipă pentru că formația sa ”mergea ca pe sfoară” și producea bani.

“În perioada când m-am dus cu Laur la Steaua a fost singura echipă unde stăteam liniştit că nu poate să ne bată nimeni în România. Şi primul, şi al doilea. Stăteam aşa de liniştit la ce echipă bună avea Steaua încât nu îmi făceam probleme. Singurele probleme mi le făceam când jucam în Liga Campionilor.

Cu Tătăruşanu, cu Niţă. Niţă atunci era al patrulea portar, toată lumea zicea să îl dăm. mai erau Bogatinov, Cojocaru. Mie îmi plăcea foarte mult de Niţă, că îmi aducea aminte de mine, parcă mă vedeam pe mine în oglindă. La fel, munceam mult, absorbea ca un burete tot ce îi spuneam, nu trebuia să îi mai repet şi am zis mai lăsaţi-l puţin. Şi am făcut în aşa fel să îl opresc lângă mine, să îl pun rezervă. În primul an, cu Tătăruşanu a apărat şapte meciuri. Lumea venea la meci. Când jucam pe Arenă, lumea venea, erau minimum 30.000 de spectatori la un meci de campionat.

Eu cred că el a avut linişte atunci şi când ai rezultate de obicei Becali nu se bagă. Când ai rezultate nu se bagă peste nimeni, că îi merge echipa bine, produce bani, totul e ok. Atunci echipa mergea ca pe sfoară.

Da. E mult mai greu. Eşti ca şoferul ăla care învaţă să conducă elevul şi ştii că nu mai eşti tu la volan şi trebuie să ai încredere în ce l-ai învăţat tu pe elev.

Îţi dai seama că nu te simţi bine şi iar sunt nopţi nedormite, iar trebuie să lucrezi la nişte chestii, că vezi defectele unde are deficienţe.” a declarat Florin Tene pentru Telekom Sport.