Florin Tănase, tot mai aproape să plece de la FCSB: “Vrea altă provocare și bani mai mulți”

Florin Tănase, unul dintre cei mai importanți jucători de la FCSB, a recunoscut că vrea să plece de la echipa finanțată de Gigi Becali.

Căpitanul roș-albaștrilor mai are contract un an, dar a refuzat prelungirea înțelegerii. Victor Becali spune că deocamdată nu există nicio ofertă pentru a-l vinde.

”A avut un sezon extraordinar. Sigur că orice jucător își dorește să plece, vrea altă provocare și bani mai mulți. El a refuzat o mărire de salariu. Și-a dori să câștige un campionat, e ceva să câștigi campionatul și să fii și golgheter.

Eu cred că un jucător care a înscris atâtea goluri poate fi vândut pe 5.00.000 de euro. El an de an a înscris goluri, a avut 10-12-14 goluri tot timpul. Acum are și experiență, maturitate, formă foarte bună. A ajuns și la națională. Părerea mea este că a ajuns târziu la națională”, a declarat Victor Becali, la Prosport.

”Da, sunt ceva discuții, dar nu e ceva concret. Deocamdată, jucătorii sunt propuși, dar ca să fie o ofertă concretă în momentul ăsta nu se poate spune. Sunt propuneri, discuții. Tănase poate să ia un salariu mai mare de 10% din suma de transfer.

Poate să ia și mai mult de un milion de dolari. Este un jucător care înscrie atâtea goluri, nu are cum să nu fie în atenția mai multor echipe”, a transmis Victor Becali.

4.000.000 de euro este cota de transfer a căpitanului celor de la FCSB, fotbalist care se află din vara anului 2016 în curtea “roș-albaștrilor”, după transferul de la Viitorul Constanța. 35 de meciuri, 25 goluri și 7 pase de gol este bilanțul lui Florin Tănase în acest sezon.