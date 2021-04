Tănase, supărat după ce FCSB a fost alungată de pe Arena Națională: “Le mulțumim celor de la Primăria București!”

Căpitanul “roș-albaștrilor”, Florin Tănase (26 de ani), a vorbit imediat după finalul partidei cu CSU Craiova, încheiată cu scorul de 0-0!

FCSB nu a reușit să se impună în fața oltenilor și a ratat șansa de a se depărta de CFR Cluj în clasament. Bucureștenii au în acest moment cu patru puncte mai mult decât ardelenii și cu șapte mai mult decât CSU Craiova, adversara din această seară. În cazul unei victorii, elevii lui Toni Petrea se apropiau și mai mult de terminarea pe prima poziție la finalul sezonului regulat.

Florin Tănase a oferit prima reacție după partida contra Craiovei și s-a arătat nemulțumit de faptul că echipa sa este nevoită să joace din nou în afara Bucureștiului. Decarul “roș-albaștrilor” speră ca FCSB să se obișnuiască cât mai repede la Giurgiu, stadionul care va găzdui meciurile decisive ale formației lui Gigi Becali în acest sezon.

“Am fost plecați mulți jucători, mă așteptam să se întâmple asta. Așa s-a întâmplat de fiecare dată când a fost pauza pentru echipa națională. Important este că n-am pierdut și suntem pe primul loc.

Este un rezultat echitabil, plus că am jucat în deplasare. Un punct în deplasare este bun. Le mulțumim celor de la Primăria București pentru că ne-au lăsat să jucăm acolo. Sper să ne obișnuim în noua casă și să câștigăm. Cu siguranță vom arăta mai bine pe viitor.

N-am reușit să marcăm, chiar eu am ratat două situații bune. Trebuie să câștigăm la Sepsi pentru a rămâne pe primul loc. Am fost puțin trist după meciurile naționalei, nu ne-am atins obiectivul, dar sunt încrezător că vom avea evoluții bune după ce ne vom întoarce. Am încredere că putem termina pe locul 2″, a spus Florin Tănase, la finalul meciului cu Craiova.