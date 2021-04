Florin Tănase, sincer după eșecul cu Sepsi: “O primă repriză penibilă. Am călcat pe minge și am căzut”

Florin Tănase, căpitanul roș-albastrilor a recunoscut că formația sa nu a făcut un joc tocmai bun cu Sepsi Sfântu Gheorghe.

Meciul dintre FCSB şi Sepsi Sfântu Gheorghe, din etapa a 3-a a play-off-ului Ligii 1, disputat la Giurgiu, s-a terminat cu scorul de 1-2.

Golurile partidei dintre FCSB şi Sepsi au fost marcat de către Claudiu Petrila, în minutul 28 şi Bogan Mitrea, în minutul 81, pentru covăsneni, respectiv Octavian Popescu, în minutul 68, pentru ,,roş-albaştri”.

Florin Tănase, căpitanul FCSB-ul și golgheterul Ligii 1 a mărturist că formația sa nu a avut o prestație bună. Florin Tănase a marturist că nu a fost penalty la faza din partea secundă a meciul de la Giurgiu dar spune că nu trebuia sancționat cu cartonaș galben pentru că nu a simulat ci doar a călcat pe minge.

“A fost simulare? Nu cred că a fost simulare, asta este așa a văzut mi-a dat galben, asta este problema, eu sunt învățat. Problema este că nu am câștigat, am făcut o primă repriză penibilă, a doua după parerea mea foarte bună.

Nu am fost surprinși, știam cum joacă, am stat foarte prost în teren. O primă repriză penibilă, este greu când intri cu handicap la pauză, nu poți să revii mereu. Am reușit să egalăm dar din păcate imediat am luat al doilea gol și nu am putut reveni.

E rolul atacantul să marcheze, toți jucătorii care sunt aici au valoare și joacă pentru echipă au rolul lor fiecare. Mi-a aratăt cartonașul și l-am întrebat de ce, eu am călcat pe minge și a zis că nu mai are ce să facă. Pe mine nu mă interesează de ce a întors decizia, mă interesa de ce mi-a dat galben, pentru ce? Am călcat pe minge și am căzut. Dacă mai acumulez așa încă două cartonașe?” a declarat Florin Tănase pentru Digi Sport.

În urma rezultatului din această seară, FCSB rămâne pe primul loc în play-off, cu 35 de puncte acumulate până acum în clasament.