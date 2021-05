FCSB a ratat ocazia să urce pe primul loc al clasamentului Ligii I, după ce CFR Cluj a fost învinsă de Sepsi. FCSB și Academica Clinceni au remizat, scor 2-2, luni seară, în ultimul meci al etapei a șaptea a play-off-ului Ligii I.

Florin Tănase s-a arătat dezamăgit de rezultatul înregistrat, dar subliniază că FCSB poate câștiga titlul

”Din păcate, nu am făcut un joc tocmai bun, deși am deschis scorul. În a doua repriză, am egalat destul de repede și ne-am retras când trebuia să creem mai multe ocazii de gol. Am avut pe sfârșit câteva ocazii. După părerea mea, aia cu capul a fost gol sută la sută. Asta este.

Încercăm să câștigăm, mai avem trei meciuri. Trebuie să le câștigăm și la sfârșit vom fi campioni. Păcat că ne-am încurcat în seara asta. Să îi vedem pe domnii care spuneau că este echipa noastră Clinceniul, la fel și Sepsi cu CFR. Numai prostii se vorbesc la noi. Mai avem trei meciuri, pe care putem să le câștigăm cu lejeritate”, a declarat Tănase la finalul partidei.

Campioana en-titre rămâne prima în ierarhie, cu 45 de puncte, cu unul mai mult decât jucătorii pregătiți de Toni Petrea. Academica Clinceni ocupă poziția a șasea, cu 26 de puncte.