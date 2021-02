Florin Tănase, după golul cu Dinamo: “Poate dacă voi marca 40 de goluri, îl voi depăși pe Man ca sumă de transfer”

Florin Tănase (26 de ani) a marcat unicul gol al meciului Dinamo – FCSB 0-1, din cadrul etapei a 21-a a Ligii I.

“Decarul” roș-albaștrilor a ajuns la cota 15 goluri înscrise în acest sezon, cu reușita din minutul 8 al confruntării cu Dinamo.

“Foarte bucuros că am marcat un nou gol şi am reuşit să îmi ajut echipa să ia toate cele trei puncte. Cu atât mai mult e fericirea mai mare că am câştigat pe acest teren, împotriva marii rivale. Cu siguranţă, dacă era un gazon bun, era un scor mult mai mare.

(n.r. – Dinamo, victima preferată?) Se pare că da. Sunt bucuros că marchez, mai ales împotriva lor. Avuseseră două victorii, aveau un moral bun… ne bucurăm că am reuşit să câştigăm şi să nu le dăm încredere în timpul meciului, să spere la ceva. Am mare încredere că anul acesta vom lua campionatul. Suntem foarte puternici cu noul staff. Va fi greu să ne bată cineva“, a spus Florin Tănase, după meci, la Telekom Sport.

Căpitanul liderului Ligii I nu crede că-l poate depăşi pe Dennis Man, ca sumă de transfer.

“Orice jucător îşi doreşte să facă pasul într-un campionat mai puternic. (n.r. – Poţi să îl depăşeşti pe Man ca sumă de transfer?) Nu, nu cred. Man are o vârstă, eu deja am 26 de ani. Poate dacă voi marca 40 de goluri… (Atunci vei pleca pe 15 milioane?) Tăiem cifra 1 din faţă“, a mai spus căpitanul FCSB.

În urma acestei victorii, FCSB a acumulat 48 de puncte și ocupă prima poziție a clasamentului Ligii I. Etapa următoare, roș-albaștrii vor evolua pe teren propriu, cu Academica Clinceni.

De partea cealaltă, Dinamo e pe 9, cu 25 de puncte. Alb-roșii vor evolua, runda următoare, în deplasare, cu Craiova.