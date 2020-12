Sezonul excelent pe care îl traversează Florin Tănase i-ar putea aduce un transfer în Ligue 1. Mijlocașul, care la data de 30 decembrie va împlini 25 de ani, a avut evoluții apreciate atât la FCSB, cât și la echipa națională.

Căpitanul echipei FCSB este monitorizat de Olympique Marseille. Potrivit site-ului de specialitate transfermarkt.com, Tănase este evaluat la 2.2 milioane de euro.

🇫🇷 Florin Tanase auteur d’une saison exceptionnelle au FCSB en Liga roumaine aurait attiré l’oeil de l’Olympique de Marseille. Le FCSB en difficulté fi => Indemnité : 3m euros et 3+1 souhaité par son agent. #OM #TeamOM #foot #mercato pic.twitter.com/UaBOgqf7gy — Inside Mercato (@inside_mercato) December 5, 2020

Olympique Marseille a obţinut a cincea victorie consecutivă în campionatul Franţei, după ce a învins, vineri, în deplasare, echipa Nîmes, în etapa a 13-a din Ligue I. OM ocupă locul 4, cu 24 de puncte, dar are și două restanțe.

Florin Tănase s-a accidentat în timpul meciului dintre FCSB și UTA Arad, scor 3-0, disputat sâmbătă, în etapa a 12-a a Ligii I. Mijlocașul a trimis o pasă cu latul și a acuzat probleme musculare la coapsa stângă.

„Tănase a simțit ceva în prima repriză și mi-a transmis, iar noi am considerat că e bine să nu riscăm nimic. E ok. Jucăm duminica viitoare, am convingerea că până atunci va fi în teren”, a declarat Toni Petrea, la Look Sport.