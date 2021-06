Florin Prunea, despre ofertele venite de la Steaua: ”Mă teroriza Lăcătuș. Cum puteam să fac asta?”

Cariera lui Florin Prunea a fost legară în mare parte de Dinamo, dar a putea să ajungă în curtea marii rivale.

Fostul mare internațional a dezvăluit, conform ProSport, că pe vremea în care Steaua juca în Liga Campionilor și nu avea rival în Liga 1, a fost asaltat anual de oferte venite din partea roș-albaștrilor.

Prunea a declarat că, finanțatorul de atunci al Stelei, Constantin Dănilescu, dar și legenda Marius Lăcătuș, cu care are o relație strânsă, îl ademeneau să schimbe tabăra. Însă, fostul portar a decis că e mai bine să rămână la Dinamo, chiar dacă ofertele Stelei erau mai bune din punct de vedere financiar.

”Eu în fiecare an am avut ofertă de la Steaua! Mă terorizau nea Tică (n.r. Constantin Dănilescu) și Lăcătuș. N-am putut. Din punct de vedere financiar, nici nu se compara, dar n-am regretat niciodată. Eu am crescut de la 7 ani de la Dinamo. Cum puteam să fac asta? Nu aveam cum, cu toate că Stelea și Tene, foști colegi, au jucat la Steaua”, a declarat fostul jucător al ”câinilor”, conform ProSport.

Florin Prunea și-a început cariera la Dinamo, în 1985, club pentru care a jucat între perioade, ultima dată în 2002, an în care a luat și titlul alături de ”câini”.