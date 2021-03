Florin Niță, după umilința suferită în Armenia: “Îmi pare rău că nu am făcut mai mult!”

Naţionala de fotbal a României a fost învinsă de reprezentativa Armeniei, cu scorul de 3-2, miercuri seara, la Erevan, în Grupa J a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022.

Formația condusă de Mirel Rădoi a pierdut pentru prima dată în istorie cu Armenia. Golurile partidei au fost marcate de Barseghyan, Haroyan și Eduard Spertsyan, iar pentru România Alexandru Cicâldău printr-o dublă.

Florin Niță, portarul echipei naționale a reușit o partidă bună la Erevan dar paradele sale nu au fost suficiente pentru a salva România de la o înfrângere istorică.

“Din păcate, m-aș fi bucurat să nu am această prestație și să luam punctele. Am întâlnit o echipa agresivă, la determinare au avut un plus, cred că asta a făcut diferența. Atât am putut în această seara, îmi pare rău că nu am făcut mai mult. Nu-mi explic ce s-a întâmplat, probabil trebuie să fim mai atenți pe finaluri. Nu doar acum s-a întâmplat, avem probleme în ultimul sfert de oră.

Tot ce se vorbește în vestiar trebuie să rămână în vestiar, nu pot să vă spun ce s-a vorbit acolo. Vă rog să-l întrebați pe Mister ce s-a întâmplat acolo. E destul de greu acum, dar nu e imposibil, trebuie să fim mai uniti, mai atenți, să fim mult mai atenți la tot ce ne spune de pe margine” a declarat Florin Niță pentru PRO X

Cum arată clasamentul grupei J, din care face parte şi naţionala condusă de Mirel Rădoi