Florin Gardoș, mulțumit de prestația Academicii contra FCSB-ului: “Ca joc nu cred că a fost diferenţă mare”

Florin Gardoş, jucător al echipei Academica Clinceni, a vorbit despre înfrângerea suferită de echipa ilfoveană în fața liderului Ligii I, FCSB.

Fost jucător al FCSB-ului, Gardoș este de părere că diferența dintre cele două echipe nu a fost mare, pe teren.

„Ca joc nu cred că a fost diferenţă mare. Am avut câteva momente bune de joc, în schimb rezultatul a fost slab şi am făcut câteva greşeli pe care nu trebuie să le facem pe viitor. Nu aş vrea să fac o comparaţie între FCSB şi CFR, pentru că se speculează foarte mult vizavi de noi, că am fi echipa nu ştiu cui şi mă deranjează foarte mult lucrurile acestea.

Orice aş spune poate va fi interpretat. Mai mult din cauza asta mi-am dorit să facem un meci bun şi să obţinem un rezultat, dar nu tot timpul se întâmplă aşa cum ne dorim”, a declarat Gardoș după meciul Academica – FCSB.

FCSB s-a impus cu 2-0 în faţa Academicii Clinceni, într-un meci al etapei a doua din play-off-ul Ligii 1, joi seara, în deplasare, la Călăraşi, în etapa a doua a fazei play-off a Ligi I.

Ambele goluri ale ”roş-albaştrilor” au fost înscrise de Florin Tănase (26, 57). FCSB a revenit pe primul loc, cu 39 de puncte, CFR Cluj ocupă locul secund, cu 38 de puncte, iar CS U Craiova închide podiumul, cu 31 de puncte.