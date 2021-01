“Filomena” a oprit fotbalul în Spania! Multe partide din La Liga sunt în pericol să fie amânate

Derby-ul de astăzi dintre Atletico Madrid şi Athletic Bilbao a fost amânat din cauza furtunii de zăpadă. La Liga a emis un comunicat prin care a transmis că terenul din Madrid este impracticabil din cauza vremii extreme și a dezvăluit că și alte partide din competiția internă sunt în pericol să nu se poată disputa.

“Este o situaţie excepţională cauzată de furtuna care s-a abătut asupra Peninsulei Iberice. Aeroportul din Madrid a fost închis şi era imposibil ca terenul de joc să fie adusă în condiţii optime. Prin urmare, meciul dintre Atletico şi Athletic Bilbao a fost amânat. În zilele următoare va fi anunţată dată la care a fost reprogramat”, a fost comunicatul oferit de La Liga.

The Competition Committee have agreed to postpone #AtletiAthletic scheduled for today upon LaLiga's request and for the reasons stated in this morning's press release. A new match date will be confirmed in the coming days. pic.twitter.com/0uBXUpJmFV

— LaLiga English (@LaLigaEN) January 9, 2021