Marius Lăcătuş este pesimist cu privire la șansele naționalei de fotbal a României să se califice la Campionatul Mondial din 2022.

“Fiara” scoate în evidență că sunt componenți ai primei representative care nu evoluează la echipele de club, fiind mai mult rezerve.

“Una e să vrei ceva şi alta e să şi reuşeşti. Mirel este un băiat inteligent şi cred că va şti să abordeze aceste preliminarii pentru Campionatul Mondial şi în funcţie de ceea ce are la dispoziţie. Nu este deloc uşor. Sunt foarte mulţi jucători care nu prea evoluează pe la echipele lor de club“, a declarat Lăcătuş, la Telekom.

“Nu avem foarte mulţi jucători care să evolueze în campionate puternice prin străinătate, aşa că lucrurile nu stau tocmai bine în ceea ce îl priveşte pe el că selecţioner. Trebuie să se adapteze la aceste lucruri“, a mai spus fostul jucător al Stelei și al naționalei.

România a fost repartizată în grupă cu Germania, Islanda, Macedonia de Nord, Armenia şi Liechtenstein.

Marius Lăcătuș a vorbit şi despre grupa naţionalei de tineret de la Campionatul European din 2021. Jucătorii pregătiți de Adrian Mutu vor evolua cu Olanda, Ungaria şi Germania.

“Naţionala de tineret are o grupă mult mai dificilă decât echipa mare. Dar, în acelaşi timp, echipa mare are un grup foarte greu, chiar dacă am termina şi pe locul doi, pentru că nu cred că vom ajunge să terminăm pe primul loc în grupă, urmează un baraj, după aceea încă un baraj iar din ceea ce am văzut eu în celelalte grupe, echipele care ar putea termina pe locul doi, meciurile vor fi destul de dificile“, a mai spus Lăcătuș, potrivit sursa citată