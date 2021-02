Federația Română de Rugby a reacționat la scandalul privind stadionul Arcul de Triumf: “Discutăm de o debandadă!”

Noua arenă de la Arcul de Triumf a fost oficial preluată de către Ministerul Tineretului și Sportului, iar ultimele decizii i-au înfuriat la culme pe susținătorii rugby-ului românesc!

Ministerul Tineretului și Sportului a comunicat în cursul zilei de astăzi circumstanțele în care orice club din România, indiferent de sport, poate obține dreptul de a evolua pe arena Arcul de Triumf, deoarece este construit din bani publici. Această decizie a stârnit revoltă în rândul susținătorilor rugby-ului, care sunt nemulțumiți deoarece MTS a dat asigurări că stadionul Arcul de Triumf va rămâne în continuare în exclusivitatea Federației Române de Rugby.

Președintele Federației Române de Rugby, Alin Petrache, a oferit o primă reacție față de cele întâmplate și consideră că noul stadion Arcul de Triumf ar trebui să rămână al rugby-ului. Ulterior, șeful FRR a mărturisit că federație pe care acesta o conduce în prezent s-a ocupat de-a lungul anilor de mai multe modernizări ale arenei din bani proprii, fără să ceară ajutorul cuiva.

“Suntem într-o situație unică. Discutăm de naționalizări ale unor baze care majoritatea se află în subordinea MTS. Discutăm de o debandadă, ce se întâmplă în acest moment. Ne-am dorit de la început să avem un stadion care să poată găzdui competiții naționale și internaționale. Am început niște investiții majore de aproape 3 milioane de euro din venituri proprii și dintr-un ajutor venit de la Federația internațională.

În 2012 ne-am gândit că am putea să găzduim competiții mult mai interesante, însă stadionul pe care îl aveam nu îndeplinea condițiile necesare și am început să proiectăm un stadion nou din venituri proprii. Am făcut studii de fezabilitate, PUZ-uri, am obținut avize, aprobări, toate făcute de Federația Română de Rugby.

Echipele noastre naționale sunt date peste cap. De ceva timp ne antrenăm prin mall-uri, prin piscine și ne pregătim pentru niște meciuri internaționale puternice. Am spus de fiecare dată că nu a avut niciodată legătură construirea acestui stadion cu EURO 2020. Discutăm de un ajutor pe care FRR l-a adus FRF prin introducerea celor trei stadioane de rugby pe care le-am păstorit pe lista de candidatura pentru EURO.

Începuturile noastre pentru construcția acestui stadion a început în 2012, iar în 2014 deja avea aprobare. Stadionul a fost finanțat majoritar de noi. Acum câțiva ani arată într-o stare destul de deplorabilă, iar acum putea organiza competiții internaționale de anvergură.

Au fost făcut foarte multe stadioane de fotbal în România în ultimii 20 de ani. Pe Arena Națională nu ne putem desfășura activitatea pentru că lipsesc 17 metri în lungime pentru a fi omologat. Ne aflăm în imposibilitatea de a ne desfășura competițiile. Acest stadion și cu Ghencea erau singurele care puteau fi puse la dispoziția UEFA pentru antrenamentele echipelor dacă EURO s-ar fi disputat în 2020. Trebuie respectat un act juridic semnat de Ministerul Tineretului și Sportului și de Federația Română de Rugby.

Noi suntem cei care ne-am demolat singuri stadionul, am făcut PUZ-urle, am scos autorizațiile, avizele. Ne dorim redarea folosirii gratuite pe 49 de ani, nu ne dorim altceva! Am fost cei care am inițiat proiectul și cei care l-au finalizat și ne dorim că documentele să se respecte. În țară sunt 60 de stadioane de fotbal. Vreau că acest stadion să rămân al rugby-ului, iar rugby-ul îl va pune la dispoziție tuturor, așa cum s-a întâmplat până acum!”, a spus Alin Petrache, potrivit Pro X.