FCSB visează în continuare la stadionul din Ghencea! „Acolo am făcut performanță!”

MM Stoica a anunțat astăzi că și-a reluat funcția de manager general al formației FCSB.

În cadrul aceleiași conferințe, oficialul trupei roș-albastre a dezvăluit că noul stadion din Ghencea poate reprezenta o soluție pentru FCSB și ar putea fi „casa” roș-albaștrilor după ce va fi dat în folosință.

În ciuda faptului că CSA Steaua nu este de acord cu prezența rivalei FCSB în Ghencea, MM susține că subiectul nu este unul închis și a anunțat că reprezentanții clubului din Liga 1 vor face tot posibilul ca echipa lui Becali să revină în Ghencea.

„Nu s-au finalizat stadioanele noi. În momentul în care vor fi finalizate, vor fi predate celor care le vor administra. Vom studia și vom vedea unde ne convine să jucăm. Vom stabili dacă va fi lângă Arcul de Triumf, pe Ghencea sau Arena Națională.

Ghencea nu e subiect închis! De ce să fie? Noi acolo am făcut performanțe, acolo am câștigat titlul, acolo am bătut Valencia, Lens sau Beșiktaș. Noi am făcut Ghencea celebră din nou, după o perioadă în care se cam uitase de stadionul ăsta în România. Nu la fel de celebră cum a făcut-o generația din anii 80”, a declarat Mihai Stoica la conferința de presă.