FCSB și Topola au scris istorie în Europa! Niciodată nu s-a mai întâmplat asta

Deși s-au jucat peste 24.000 de meciuri în cupele europene în niciunul dintre acestea nu s-a întâmplat ca ambele echipe să marcheze cel puțin cinci goluri de fiecare.

FCSB a câștigat duelul cu Backa Topola la loviturile de departajare (5-4), după ce la capătul minutelor de prelungire scorul arăta 6-6.

🎇 – The Europa League qualifier between TSC Backa Topola 🇷🇸 and FCSB 🇷🇴 is the first match in the history of European cup competitions (over 24,000 matches, does not include Intertoto Cup in which BOTH teams score at least FIVE goals (excluding penalty shoot-outs) #EuropaLeague

— Gracenote Live (@GracenoteLive) September 17, 2020