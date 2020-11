FCSB şi CFR Cluj au pus ochii pe acelaşi jucător din Liga 1! “Am avut deja contacte”

FCSB şi CFR Cluj vor să îşi întărească loturile în pauza de iarnă şi au pus ochii pe un străin din Liga 1. Jucătorul a dezvăluit discuţiile în presa din ţara sa.

Rachid Bouhenna, 29 de ani, este fotbalistul pe care campioana şi liderul din Liga 1 îl doresc. Algerianul născut în Franţa joacă pentru Sepsi şi s-a remarcat prin evoluţiile din startul sezonului.

„Clubul are ambiție și vrea să crească. Obiectivul este să terminăm în primele șase și să jucăm în Europa în Sezonul viitor. La nivel personal, vrea să să mă simt bine în continuare. Am multă responsabilitate în lot, sunt căpitanul echipei. Pentru moment, totul merge foarte bine. Am fost cucerit imediat ce am ajuns. Sunt într-un oraș frumos, unde există tot ce îți trebuie. O întoarcere în Algeria nu a fost niciodată în planurile mele.

Obiectivul este acela de a merge un alt club. Mai am un an de contract și planul e ca la finalul sezonul să mă alătur unui club de top. Am avut deja contacte cu Steaua București și CFR Cluj. Interesul este de ceva timp și contactul nu a fost întrerupt. Sper să se întâmple ceva la finalul sezonului” – a declarat Bouhenna, într-un interviu pentru presa din Algeria.

Sedan B, Doncaster, RE Bertrix, AFC Compiegne, CS Constantine, MC Algeris și Dundee United sunt echipele la care Bouhenna a evoluat în carieră. La Sepsi a venit în iulie 2019. În acest sezon are 9 meciuri și două goluri.

Evaluat la 400.000 de euro pe site-urile de specialitate, Bouhenna este fundaş central, dar poate evolua şi în dreapta sau în faţa apărării.