FCSB și CFR Cluj, amenințate de rivale: „Vor avea probleme mari cu noi!”

FCSB şi CFR Cluj, primele două clasate din Liga 1, vor avea parte de viaţă grea în play-off, după cum anunţă ultima echipă aproape calificată.

Ilie Poenaru, antrenorul celor de la Clinceni, le avertizează le FCSB, CFR Cluj şi Craiova că vor avea mari probleme cu echipa sa în meciurile directe.

Clinceni este ca şi calificată în play-off, după ce astăzi s-a impus în meciul de pe teren propriu, contra celor de la Poli Iaşi, scor 2-1, după ce a fost condusă la pauză.

,,Este a doua oară când trăiesc acest moment, după promovarea în Liga 1. A fost aceeași situație, am promovat în penultima etapă. Am trăit meciul la intensitate maximă, dar am crezut după ce ei ne-au dat gol la singura fază, în care am fost lipsiți de reacție. Le-am transmis la pauză anumite lucruri, după ce am fost temători din cauza presiunii. Apoi, ne-am descătușat și Iașiul nu ne-a mai pus vreo problemă. Mă bucur că schimbările au dat roade și se vede că Markovic, cu kilograme în plus, are calitate.

Am rupt șirul de eșecuri și semieșecuri și ne-am mai bucurat și noi după ceva timp. Sper să ne liniștim, mai avem un meci cu Dinamo și trebuie să câștigăm. Dacă rămânem în play-off, altfel va arăta echipa și o să vedeți că vom juca un fotbal foarte bun. Vor avea probleme mari cu noi echipele care vor să câștige campionatul.”, a declarat Ilie Poenaru la finalul jocului cu Poli Iaşi, potrivit ProSport.

După 29 de meciuri disputate în sezonul regular, Academica Clinceni se află pe locul 5 în Liga 1, cu 41 de puncte acumulate.