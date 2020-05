FCSB se mută de pe Arena Națională! Becali: “Am făcut cerere, oficial”

Gigi Becali a anunțat că FCSB vrea să joace pe noul stadion Arcul de Triumf și a făcut o cerere oficială în acest sens. Finanțatorul ‘roș-albaștrilor’ și-a luat gândul de la noua arenă Steaua – Ghencea, după reacțiile negative ale fanilor.

FCSB a vrut inițial să joace pe noua arenă din zona Ghencea, care va avea o capacitate de 31.254 de locuri și va fi gata în acest an.

Beneficiarul stadionului este Clubul Sportiv al Armatei Steaua București, care are echipă de fotbal în Liga a 4-a și nu ar vrea să închirieze arena către FCSB, club cu care se află într-un conflict de natură juridică.

Acum, FCSB și-a îndreptat atenția către arena Arcul de Triumf, care va avea 8.200 de locuri și ar putea fi gata în acest an.

“Am făcut cerere și oficial, și verbal, am vorbit pentru Arcul de Triumf. Am vorbit cu președintele FRR și zice că n-a spus așa ceva. Ce știu eu… Burleanu a făcut o cerere la Ministerul Sportului, sau nu știu unde, ca terenurile să rămână pentru sportul pe care au fost construite.

Cum să nu am dreptul sa joc pe Arcul de Triumf? Normal am dreptul legal să mă duc și pe Ghencea, dar nu mă duc, că nu vreau ceartă și probleme. Ei vor (n.a. – fanii FCSB), dar vreți să ne batem pe acolo? Nu ai ce să faci. Așa este în România. Acum e scandal, dar noi vom juca acolo, FCSB“, a spus Gigi Becali la Pro X.

