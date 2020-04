FCSB riscă să fie reclamată la comisiile FRF! “A trecut un an de când trebuia să încasăm banii”

Gigi Becali a anunțat că, începând cu sezonul următor, vrea să promoveze la FCSB fotbaliști din propria academie. Chiar cel mai promițător jucător al ‘roș-albaștrilor’, Adrian Romeo Niță, este subiectul unui conflict care ar putea să atragă o sancțiune pentru FCSB.

LPS Slatina acuză că FCSB are o restanță financiară de un an, fiind vorba despre aproximativ 30.000 RON.

Echipa de la care a venit Adrian Romeo Niță (17 ani) este hotărâtă să apeleze la comisiile Federației Române de Fotbal, pentru soluționarea litigiului.

“Eu am acceptat cu inima deschisă ca Niță să meargă la FCSB, după ce am fost contactat de Luțu și Vali Argăseală. Mă sunase și Dănciulescu să îl ia la Dinamo, dar și cei de la centrul de juniori al Craiovei. Am decis să îl las să meargă la FCSB, dar nu am primit niciun ban pe acest fotbalist.

Ne-am înțeles cu cei de la FCSB că în momentul în care copilul va semna un contract cu acest club, iar lucrul ăsta s-a întâmplat în 2019, atunci când pe 8 martie el a făcut 16 ani, noi trebuie să primim indemnizația lui de formare. Adică cei de la FCSB trebuie să plătească către LPS Slatina aproximativ 300 de milioane de lei vechi, dar nici până în ziua de azi nu am primit niciun leu. A trecut un an de zile de când trebuia să încasăm banii, dar nu am văzut nimic.

I-am spus și lui Luțu la telefon să îi transmită lui Gigi Becali, dar nu s-a rezolvat nimic. Dacă nu o vom rezolva cât de curând, atunci noi suntem nevoiți să ne îndreptăm către comisiile de la FRF, pentru că nu putem să îl lăsăm gratis pe Niță să joace la FCSB“, a spus Ion Pârvulescu pentru ProSport.

Atacantul Adrian Romeo Niță a debutat pentru FCSB pe 26 septembrie 2019, atunci când echipa lui Bogdan Vintilă a câștigat pe terenul celor de la Metaloglobus, în 16-imile Cupei României, scor 2-0.

