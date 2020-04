FCSB renunță la Bogdan Planic! Oferta primită de către Gigi Becali

Fundașul sârb Bogdan Planic (28 de ani) este foarte aproape să plece de la FCSB, după ce a intrat în dizgrația lui Gigi Becali. Patronul ‘roș-albaștrilor’ a anunțat că negociază un transfer în Rusia.

Ruptura dintre Planic și Becali s-a produs după ce sârbul a refuzat înjumătățirea salariului, pe fondul suspendării competițiilor din cauza pandemiei de coronavirus. În plus, patronul de la FCSB a fost deranjat de mai multe declarații făcute de către impresarul fundașului.

Deși FCSB susține că Bogdan Planic mai are contract până în vara anului 2021, impresarul fundașului susține că înțelegerea expiră în această vară.

“Am ofertă pentru Planic din Rusia. Am cerut un milion de euro la început, dar n-au fost ei de acord. Însă fără 500.000 de euro nu-l dau! Ei voiau 350.000, dar nu discut sub 500.000. Pentru că vreau să dau 400.000 pe Chindriș și să rămân și eu cu o sută“, a spus Gigi Becali la Pro X.

1,8 milioane de euro este cota de piață a lui Bogdan Planic, care joacă pentru FCSB din 2017.

Fundașul central a fost un om de bază pentru vicecampioana României în acest sezon, bifând 29 de meciuri în toate competițiile.