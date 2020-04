FCSB a ofertat un jucător de bază de la CFR Cluj! Detaliile mutării

FCSB a încercat să-l transfere pe Mario Camora de la CFR Cluj. Fundașul portughez a făcut această dezvăluire. Camora este sub contract cu CFR Cluj încă din 2011, fiind căpitanul echipei.

La CFR Cluj, Mario Camora (33 de ani) a câștigat trei titluri (2012, 2018 și 2019), o Cupă a României (2016) și o Supercupă a României (2019).

FCSB a vrut să-l transfere pe fundașul portughez în mandatul lui Mirel Rădoi, iunie – noiembrie 2015.

“Când am venit în România, am avut o ofertă de la Benfica, pentru că Coentrao plecase la Real Madrid. Puteam să fiu împrumutat, nu era clară situația. Am avut un impresar care discutase cu Mozer, antrenorul de atunci. Apoel din Cipru în 2016 a fost o altă variantă. Am avut ofertă de la FCSB, pe vremea când era Rădoi, însă nu s-a întâmplat nimic ulterior“, a spus Mario Camora pentru ProSport.

