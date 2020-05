Fanii FCSB sunt categorici: ”Noi jucăm în Ghencea!” Anunțul făcut de Gheorghe Mustață

Gheorghe Mustață, liderul suporterilor FCSB, anunță că fanii formației din Liga 1 vor face tot posibilul pentru ca formația lor favorită să evolueze pe arena din Ghencea.

Noul stadion din Ghencea va avea o capacitate de 31.254 de locuri. Valoarea lucrărilor este de aproximativ 64.5 milioane de euro.

Gheorghe Mustață a explicat că mii de fanii își doresc cu orice preț ca echipa patronată de Gigi Becali să evolueze pe viitorul stadion Steaua.

Argumentul principal al liderului suporterilor FCSB este faptul că noul stadion aparține statului și e ridicat din banii contribuabililor.

“Din informațiile mele și din ce văd pe telefon eu sper să fim peste 15-20 de mii. La ce am văzut din mesaje, grupuri și telefoane. Oameni care vor să afle adevărul: cum de o parte a suporterilor au mers într-o direcție și o parte au rămas pe loc.

Vom juca pe Ghencea pentru că acest stadion este făcut din bani publici și toată lumea are dreptul. Dacă nu se vrea, vom apela la instituțiile statului pentru a primi o autorizație și să facem un miting în acest sens.

Eu am promis că nu mai vreau să vorbesc de Peluza Sud, e problema lor. Nu se poate interzice nimănui să joace acolo. Noi jucăm în Ghencea! Dacă asta ne dorim, masă mare de suporteri, nu are cum să interzică nimeni.

Sunt câteva zeci de mii de suporteri care mă susțin. Noi ne dorim să jucăm acolo, avem un drept, suntem recunoscuți de UEFA și de toată lumea. Steaua este în Liga 1 și are dreptul să fie acolo.

Domnul Becali vrea să evite aceste lucruri, dar nimeni nu poate crea un scandal, să se bată steliști între steliști. Dar dacă nu se vrea, eu am semnale și din diaspora că oamenii vor să vină la București dacă facem un miting și dacă domnul Becali va vedea că în spatele dansului va fi o armata de oameni a steliștilor, eu cred că va fi de acord cu noi și va juca în Ghencea.

Steaua nu are un conflict cu CSA, are cu secția de fotbal. Nu are cu MApN.” a declarat Gheorghe Mustață la ProX.