Fanii Craiovei îl vor iubi pentru declarația aceasta: “Este clubul vieții mele, fără de care n-aș putea să trăiesc”

Fostul mare jucător, Gică Craioveanu (52 de ani), a vorbit despre clubul său de suflet, Universitatea Craiova.

Fost golgheter al primei ligi de fotbal din România le-a oferit o declarație de dragoste, fanilor echipei oltene.

“Sunt în continuare director de imagine, este clubul vieții mele, fără de care n-aș putea să trăiesc…“, a declarat Craioveanu, pentru playsport.ro.

Gică Craioveanu a vorbit și depre relația cu finanțatorul echipei care se află pe locul 3 în Liga 1, Mihai Rotaru.

“Avem o relație foarte bună. Dar noi ne vedem rar, el este acolo, relația personală cu el e foarte bună. Nu sunt ‘periuță’, dacă aveam o relație proastă, aș fi spus…Nu știu cum e cu ceilalți, relația noastră e una de repect și pot zice chiar de simpatie reciprocă“, a mai spus Gică Craioveanu, potrivit sursei citate.

Chiar dacă este stabilit în Spania, Gică Craioveanu spune că acasă înseamnă Craiova.

“Pentru mine acasă e la Craiova. Toată viața am iubit Craiova, sunt mereu fericit când ajung, dar din cauză că drumurile vieții m-au dus aici, la Madrid unde sunt iubit, sunt bine tratat, am fost ‘adoptat’, am si copiii aici, e complicat să ajung des. Dar de cîte ori pot, mă întorc ca să respir aerul ăla special, unic, pe care ni-l dă Oltenia, ‘Prazilia’ noastră…“, a adăugat Craioveanu.

Fostul atacant a vorbit și despre situația echipei oltene în clasamntul Ligii 1. După 22 de meciuri disputate, jucătorii pregătiți de Marinos Ouzounidis ocupă locul 3, cu 43 de puncte. Lider este FCSB, cu 48 de puncte, în timp ce CFR Cluj ocupă poziția secundă, cu 47 de puncte.

“Craiova are șanse la titlu, fără discuții, mai ales că-l recuperăm pe Kolic, cel mai important jucător al nostru, pentru mine… Toate echipele mari ajung în fața porții, dar acolo trebuie să ai un killer – și noi îl avem. Dacă nu ai un asemenea fotbalist care să-ți dea goluri, e greu.

Nu trebuie să se supere nimeni, pentru că se tot vorbește că atacanții, goleadorii, sunt plătiți cu salarii imense. De asta sunt plătiți atât de mult Messi, Ronaldo, Mbappe, Harry Kane, pentru că ei decid meciuri, ei câștigă titluri, aduc trofe“, a conchis Craioveanu.

Gică Craioveanu a fost achiziționat de Universitatea Craiova la mijlocul campionatului 1990- 1991. A ieșit în două rânduri golgeterul României, în 1994 și 1995, apoi s-a transferat în Spania. Acolo a evoluat în peste 330 de meciuri și a marcat 70 de goluri pentru Real Sociedad, Villareal și Getafe.

În naționala României, Gică Craioveanu are 25 de meciuri și 4 goluri, participând la CM din 1998.