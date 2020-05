Familia Marin, blocată la vama Nădlac! Fotbalistul lui Ajax a răbufnit după 20 de ore de așteptare

Răzvan Marin (23 ani), fotbalistul lui Ajax, a răbufnit după ce atât el, cât și familia sa, au întâmpinat probleme la vama Nădlac.

Internaționalul român a revenit în țară după ridicarea stării de urgență, însă s-a confruntat cu probleme la vama Nădlac, unde a ore în șir.

Răzvan Marin și-a exprimat nemulțumirea prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare: ”Să tot vrei să vii acasă. După ne întrebăm de ce pleacă lumea în străinătate. Încă puțin și se fac 18 ore de când ne chinuim să facem acei 5-6 kilometri pentru a intra în România” a scris Răzvan Marin pe Instagram.

Despre problemele de la vama Nădlac a vorbit și Petre Marin, tatăl internaționalului român: ”Da, am reușit să intrăm. Suntem împreună. Cam 18-20 de ore am stat. Suntem bine. A durat mult pentru că erau procedurile de verificare din cauza acestui coronavirus. Ne-au verificat, am completat o declarație. Nu mai contează acum. Asta a fost să fie.” a declarat Petre Marin pentru gsp.ro.